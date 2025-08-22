Bairro a Bairro: obra aguardada há anos transforma rua no bairro Funcionários, em Contagem (MG)

Depois de anos de espera e muita cobrança, a Rua Frei Tito, no bairro Funcionários, em Contagem, na Grande BH, finalmente recebeu obras de asfaltamento e contenção de encosta. A entrega foi celebrada com festa no quadro Bairro a Bairro desta sexta-feira (22), que voltou ao local para mostrar o resultado após denunciar a má infraestrutura. Segundo a prefeitura, a intervenção representou um investimento de cerca de R$ 690 mil.



