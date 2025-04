Bairro a Bairro: Obra na Av. Cristiano Machado causa transtornos no bairro Primeiro de Maio

O quadro Bairro a Bairro desta terça-feira (22) mostrou que as obras na Avenida Cristiano Machado, no bairro Primeiro de Maio, na região Norte de Belo Horizonte, têm causado sérios transtornos aos moradores e comerciantes locais. Iniciada em 2012 e retomada em 2023, a obra envolve o remanejamento da rede de esgoto da Copasa e enfrenta problemas como rachaduras em residências e alagamentos. Durante vistoria da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP), o superintendente afirmou que a obra é complexa, mas espera-se que a situação melhore com novas frentes de trabalho. Moradores relatam dificuldades no acesso a suas casas e riscos de acidentes devido ao estado das vias e calçadas. A expectativa é que, com uma melhor coordenação, os transtornos possam ser minimizados.



