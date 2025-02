Bairro a Bairro: ponte cai em Ribeirão das Neves (MG) e dificulta acesso de alunos à escola

No Bairro a Bairro desta terça-feira (5), moradores do bairro Maria Helena, em Ribeirão das Neves, na região Metropolitana de Belo Horizonte, reclamaram que a ponte que dá acesso a uma escola caiu, dificultando o acesso dos alunos no início das aulas, que começaram nesta semana. O prefeito da cidade, Túlio Raposo (PP), esteve no local e anunciou o início das obras de reparação para esta quarta-feira (5).