Bairro a Bairro: repórter volta ao Fonte Grande, em Contagem, e mostra melhorias após denúncias

Nesta quarta-feira (22), a equipe do Bairro a Bairro retornou ao bairro Fonte Grande, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, para acompanhar as melhorias realizadas após denúncias feitas durante o programa. Os acessos ao bairro serão reconstruídos, o que vai melhorar a entrada e saída da região, além da reestruturação da drenagem. As melhorias serão divididas em duas etapas. Veja a reportagem completa no video acima.