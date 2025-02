Banda da PM faz apresentações em casas de repouso e instituições da Grande BH

A banda da Polícia Militar visitou mais de 70 casas de repouso e instituições que atendem crianças com deficiência na Grande BH, oferecendo música para aqueles que não têm a oportunidade de participar das festividades. Nesta sexta-feira (28), a banda se apresentou no Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus, no bairro Floramar, na região norte de Belo Horizonte. O Coronel Flávio Santiago, destacou a importância da ação. "É a Polícia Militar levando o Carnaval para quem não tem acesso a ele. Nós tocamos em 70 estabelecimentos, coroando com este evento de hoje. Esta é a mensagem que queremos passar: uma polícia inclusiva e preocupada com a evolução das pessoas."



