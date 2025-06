Blitz RECORD: moradores de Belo Horizonte aguardam instalação de elevador há quatro anos

Moradores de um residencial na região da Pampulha em Belo Horizonte fecharam contrato com a empresa Alden Elevadores para instalação de um elevador em agosto de 2021. O prazo acordado era de seis meses. Quatro anos depois, ainda sem o serviço concluído, os residentes continuam utilizando as escadas diariamente. Kleber, um dos moradores, relata: "Pagamos pelas obras estruturais necessárias e seguimos o projeto civil, mas o elevador nunca foi entregue". A Polícia Civil investiga a situação por suposto estelionato relacionado à empresa. Após intervenção do quadro Blitz RECORD, técnicos foram enviados ao local para retomar as obras.



