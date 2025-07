Cadela é levada por desconhecido e tutora faz apelo por devolução em BH

A tutora da cadelinha Guta, uma Shih Tzu de três anos, está desesperada à procura da pet, levada por um homem que a resgatou na rua, no bairro Juliana, região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Câmeras de segurança registraram o momento em que um carro preto para, o motorista desce, pega o animal e vai embora. A fuga aconteceu durante uma mudança na casa da família, quando o portão ficou aberto por alguns minutos. Guta tem pelo cinza com manchas brancas na nuca e é muito querida pela tutora, Marlúcia, que faz um apelo emocionado para que o homem a devolva.



