Câmera flagra momento em que atirador manda trabalhador deitar antes de matá-lo em Betim

Um homem de 43 anos foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (13), no bairro Petrovale, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito aborda a vítima e um colega de trabalho, ordena que os dois se deitem no chão e, em seguida, atira contra um deles (veja o vídeo abaixo). Nas imagens, o criminoso aparece usando uma calça de uniforme, blusa branca e óculos escuros. Ele se aproxima de Adeilson Conceição Paixão, de 43 anos, e de outro homem, de 41, e começa a dar ordens. “Deita, deita... Eu mandei deitar”, diz o suspeito. Durante a abordagem, uma das vítimas questiona: “Não vai me matar não, né?”. Os dois homens levantam as mãos, e Adeilson chega a se deitar no chão. Mesmo assim, o suspeito dispara contra ele. O colega consegue correr e escapar. Após o crime, o atirador foge a pé.