Vídeo mostra cantor de pagode suspeito de estupro chegando em hotel com mulher em MG
Imagens de câmeras de segurança mostram pagodeiro chegando com mulher em hotel de Barbacena
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