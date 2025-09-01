Câmeras de segurança flagram mãe agredindo filha de 2 anos em Belo Horizonte

Um caso de agressão contra uma criança de dois anos revoltou moradores do bairro Lindéia, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. A mãe foi flagrada em vídeo puxando o cabelo, dando tapas e até chutando a filha.



Segundo o boletim de ocorrência, o pai, de 38 anos, já suspeitava da violência e chegou a acionar o Conselho Tutelar em outra ocasião, quando a menina sofreu uma lesão no fêmur. Como não havia provas, ele decidiu instalar uma câmera em casa e conseguiu registrar as agressões. Os pais da criança moram juntos, mas não mantêm um relacionamento afetivo. À polícia, a mulher alegou que cuida dos filhos sozinha, afirmou que sofre com estresse acumulado por brigas com o pai das crianças e que ele só ajuda quando ela aceitar reatar a relação com o homem.



