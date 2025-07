Caminhão desgovernado desce rua, bate em casa e deixa bairro sem energia elétrica em BH

Um caminhão, sem motorista, desceu desgovernado uma rua do bairro Pilar, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, e só parou depois de atingir uma casa. O imóvel ficou com a frente comprometida e os moradores não conseguem nem entrar, nem sair. Outras casas e um poste também foram atingidos. Parte do bairro ficou sem energia elétrica. Ninguém ficou ferido.



