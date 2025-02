Caminhoneiro é levado para delegacia depois de filmar abordagem policial em MG

Um caminhoneiro registrou em vídeo o momento em que foi abordado por um policial em Oliveira, a 147 km de Belo Horizonte. Kevin Lacerda aguardava a chegada de um mecânico em um posto de combustível na BR-381, quando foi surpreendido pelos policiais. Os PMs usaram uma arma de eletrochoque para imobilizar o caminhoneiro.



O motorista, que viajava de São Paulo para Belo Horizonte com o irmão, foi levado para uma delegacia da Polícia Civil sob acusação de perturbação do trabalho. Ele foi ouvido e, cerca de duas horas depois, foi liberado. Nós pedimos um posicionamento da Polícia Militar, mas até o momento não tivemos retorno.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.