Campanha Agosto Lilás resulta em quase 250 prisões por violência contra a mulher

A Polícia Civil de Minas Gerais divulgou, nesta sexta-feira (29), o balanço da campanha Agosto Lilás, dedicada ao combate à violência contra a mulher. Durante as ações, 245 homens foram presos por meio de mandados judiciais, incluindo agressores, estupradores, feminicidas e autores que descumpriram medidas protetivas. Ao longo do mês, a corporação instaurou 6.520 inquéritos, concluiu mais de 5,2 mil investigações, solicitou 4.893 medidas protetivas e realizou 181 operações de busca e prisão. De janeiro a junho deste ano, foram 76 feminicídios consumados, contra 83 no mesmo período de 2024, uma redução de 10%. As tentativas também diminuíram, de 130 para 95 casos. Em contrapartida, os pedidos de medidas protetivas aumentaram para quase 32 mil no primeiro semestre.



