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Candidatos ao Governo de MG discutem sobre vulnerabilidade social e educação em 3º bloco de debate

Gabriel Azevedo (MDB) e Mateus Simões (PSD) tiveram três minutos cada para fazer perguntas um ao outro e responder sobre prioridades de Governo

Balanço Geral MG|Do R7

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O terceiro bloco do debate com os candidatos ao Governo de Minas manteve a dinâmica do primeiro bloco, com confronto direto entre os participantes. Durante a rodada, Mateus Simões (PSD) e Gabriel Azevedo (MDB) tiveram três minutos cada para perguntar e responder perguntas com temas livres.

O debate está sendo realizado nesta segunda-feira (21), ao vivo no Balanço Geral MG, com transmissão no Youtube e Kwai. Por ordem de sorteio realizado na presença da assessoria de todos os candidatos, quem começou as perguntas foi Gabriel Azevedo.

O candidato usou o tempo para questionar Mateus Simões sobre propostas em relação às pessoas em situação de rua. Na rodada seguinte, Simões utilizou o tempo para perguntar ao adversário sobre educação, questionando quais seriam as propostas do candidato para garantir a adesão e permanência dos alunos em escolas do estado.

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