Logo R7.com
RecordPlus

Candidatos ao Governo de Minas discutem sobre segurança pública e mineração em 2º bloco de debate

Gabriel Azevedo (PSD) e Mateus Simões (MDB) apresentaram propostas e responderam perguntas a partir de termas sorteados

Balanço Geral MG|Do R7

  • Google News

No segundo bloco do debate com os candidatos ao Governo de Minas, Mateus Simões (MDB) e Gabriel Azevedo (PSD) apresentaram propostas a partir de temas sorteados pelo mediador, o apresentador Lair Rennó.

O debate está sendo realizado nesta segunda-feira (21), ao vivo no Balanço Geral MG, com transmissão no Youtube e Kwai. O segundo bloco contou com temas sorteados, e cada candidato teve três minutos para perguntar e responder aos assuntos, com um banco de tempo.

Os temas sorteados foram: hospitais regionais, crise climática, mineração, dívida com a união, segurança pública e mobilidade.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.