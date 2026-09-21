Candidatos ao Governo de Minas discutem sobre segurança pública e mineração em 2º bloco de debate

No segundo bloco do debate com os candidatos ao Governo de Minas, Mateus Simões (MDB) e Gabriel Azevedo (PSD) apresentaram propostas a partir de temas sorteados pelo mediador, o apresentador Lair Rennó.



O debate está sendo realizado nesta segunda-feira (21), ao vivo no Balanço Geral MG, com transmissão no Youtube e Kwai. O segundo bloco contou com temas sorteados, e cada candidato teve três minutos para perguntar e responder aos assuntos, com um banco de tempo.



Os temas sorteados foram: hospitais regionais, crise climática, mineração, dívida com a união, segurança pública e mobilidade.