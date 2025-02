Carreta desgovernada atinge caminhão e pega fogo no Anel Rodoviário de BH

Uma carreta pegou fogo no Anel Rodoviário no bairro Betânia, na região oeste de Belo Horizonte. O motorista alega que o veículo perdeu o freio e acabou atingindo a traseira de um caminhão que trafegava no mesmo sentido. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o Corpo de Bombeiros foi chamado para controlar o fogo. A carreta estava carregada com 37.000 litros de leite e saiu de Entre Rios de Minas com destino à Sete Lagoas.