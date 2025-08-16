Casal mineiro transforma Kombi em casa sobre rodas e viaja espalhando música pela América do Sul

Uma Kombi tem chamado a atenção por onde passa em Minas Gerais. Ela ganhou até nome: Íris. Reformada e adaptada por um casal mineiro, o veículo virou palco, casa e meio de transporte de um projeto que une arte, música e estrada. A bordo dela estão Natália, formada em música, e Samuel, advogado. Unidos há quase dez anos, eles decidiram investir em uma vida diferente: viajar, cantar e registrar a diversidade cultural do Brasil e da América do Sul.



