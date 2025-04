Caso Clara: irmãs lembram momentos com jovem morta em BH e pedem por justiça

Emocionadas, as irmãs de Clara Maria Venâncio Rodrigues, jovem encontrada enterrada em Belo Horizonte, relembram momentos ao lado dela e pedem por justiça. O caso aconteceu em março, no bairro Ouro Preto, na região da Pampulha. Os suspeitos do crime estão presos desde o dia em que o corpo foi localizado. Segundo a polícia, um deles atraiu a vítima para o local com a promessa do pagamento de uma dívida de R$400. Em entrevista exclusiva ao Balanço Geral MG, nesta sexta-feira (04), a família declarou acreditar que um romance não correspondido motivou o assassinato.



Os autores confessos do crime conheciam Clara Maria. Thiago Schaffer Sampaio, de 27 anos, trabalhou com ela por cerca de três meses. O outro preso, Lucas Rodrigues Pimentel, de 29 anos, trabalhava em um restaurante próximo e conheceu a jovem através de Thiago.



“O Thiago chegou a fazer investidas com interesse. Não digo afetivas, mas com interesse na Clara. Ela se posicionou muito firme, de que não havia possibilidade. Isso gerou uma ira nele, ele não ficou satisfeito com isso. Que foi premeditado é um fato, mas o que pode ter sido maior motivador pra ele fazer o que fez foi ela ter rejeitado ele”, explicou Driele Venâncio Pereira, irmã de Clara.



A investigação aponta que as versões de Thiago e Lucas sobre a motivação divergem. Thiago afirmou que Lucas queria matar Clara devido a raiva, provocada pela discussão em que a jovem o repreendeu pela saudação nazista. Por outro lado, Lucas alegou que a briga com Clara era irrelevante e que foi Thiago quem o procurou para cometer o crime, com a intenção de roubar dinheiro da conta bancária da vítima. Além disso, a polícia está investigando a possibilidade de que o crime tenha envolvido outros fatores, como um possível crime sexual – necrofilia – por parte de Lucas.



A família da jovem mora em Uberlândia, cidade do Triângulo Mineiro a 537 km da capital mineira. Clara era a caçula e mobilizou os parentes com o desaparecimento. “Na terça-feira à noite foi feita uma publicação de que ela estava desaparecida e uma prima nossa, que mora no Japão, e tem esses amigos em comum, viu essa publicação e nos comunicou”, explicou Driele.



A outra irmã de Clara, Hevelen Cristina Venâncio, comprou uma passagem às pressas para a capital mineira assim que soube do desaparecimento. “A família toda se uniu, porque é uma preocupação muito grande, já olhamos passagens para vir pra cá [Belo Horizonte]. Eu consegui passagem no dia seguinte de manhã, só que não deu tempo. Na fila eu recebi a ligação da Natália, a investigadora que estava no caso, me contando que tinha encontrado ela. Eu já voltei pra casa, com a missão de comunicar para todos os familiares”, contou Hevelen, outra irmã de Clara.



Driele e Hevelen vieram à capital mineira buscar dois gatos de Clara. Elas visitaram a casa onde a jovem morava e contaram que cada cantinho revelava a personalidade dela. “Ela era muito criativa, muito artista. Ela fazia pintura, crochê, ela fazia tudo. A casa dela era muito artística, tinha muitos detalhes”, explicou Hevelen, emocionada.



As irmãs contaram que a mobilização em torno do caso comoveu toda a família. “É emocionante. A ficha às vezes não cai, mas é muito emocionante. A gente ficou sabendo que salas de aula dentro de grandes faculdades estão fazendo palestras. É importante saber que o barulho está acontecendo. Foi uma pessoa que cruzou com o caminho dela no emprego e que a vida fez esses caminhos se cruzarem infelizmente”, explicou Driele.