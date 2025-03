Com narizes de palhaço, moradores protestam contra descaso em rua de BH

Moradores do bairro Madri, na região Norte de Belo Horizonte, realizaram um protesto, nesta segunda-feira (17), para denunciar o descaso da Prefeitura com uma das ruas da vizinhança. Eles usaram narizes de palhaço para chamar a atenção para as péssimas condições da rua Maria Madalena de Souza, que está abandonada, com mato alto, sem asfalto e com esgoto a céu aberto.



