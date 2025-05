Conflito entre facções criminosas em BH preocupa moradores

A crescente atuação de facções criminosas em Belo Horizonte tem gerado preocupação entre os moradores, especialmente no bairro Taquaril, na região Leste da capital mineira. O Comando Vermelho, uma organização criminosa, está tentando assumir o controle do tráfico de drogas na região. Recentemente, um jovem de 18 anos foi morto após ser retirado de casa e executado por membros do grupo, que picharam as iniciais "CV" nas proximidades. A situação culminou em um confronto armado com a polícia, resultando na morte de dois suspeitos e na apreensão de armas e drogas marcadas com a sigla do Comando Vermelho. As autoridades estaduais e federais intensificaram as operações, utilizando inteligência para antecipar ações criminosas e prender mais de 200 indivíduos associados ao crime organizado em 2024. Especialistas destacam que a presença dessas facções não é uma novidade em Minas Gerais, e um esforço coordenado entre diversas forças policiais é necessário para combater efetivamente seu avanço. Enquanto isso, os moradores continuam a viver sob a sombra da violência e da ameaça constante representada por esses grupos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!