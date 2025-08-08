Conheça a história de Sérgio, 'paizão' que há mais de 20 anos transforma comunidade em BH

O dia dos pais é comemorado no próximo domingo (10) e para celebrar a data o Balanço Geral Minas decidiu contar a história de Sérgio Soares Magalhães, conhecido como “paizão” entre os bairros Ribeiro de Abreu e Paulo VI, na região Nordeste de Belo Horizonte. Mesmo enfrentando desafios pessoais, como queimaduras e problemas de saúde, o homem se tornou um pilar na comunidade. Sérgio criou um campo que oferece lazer a crianças e adultos e desenvolveu projetos como uma escola de samba e arrecadação de brinquedos para o Natal. Ele é descrito pelos filhos biológicos e adotivos como uma inspiração, destacando seu papel na transformação na comunidade.



