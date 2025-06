Conheça a luta de mulheres por moradia que fundou bairro em Belo Horizonte

A história do bairro Confisco, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, é marcada por resistência, união comunitária e conquistas fruto de mobilização popular, especialmente a das mulheres.



No fim da década de 1980, famílias ocuparam um terreno do governo estadual, conhecido como Sítio do Confisco. A área havia sido confiscada da propriedade de um latifundiário por conta de dívidas com o Estado e a prefeitura. Na época, o bairro não tinha ruas, água, luz, coleta de lixo ou serviços básicos. Muitas famílias viveram em barracos de lona por anos.



A luta foi coletiva, mas teve nas mulheres sua maior força. Organizadas, elas participavam ativamente do Orçamento Participativo e conseguiram, entre outras conquistas, a construção de uma praça, uma quadra esportiva e um parque onde antes havia apenas um buraco. “Era cinco, seis ônibus lotados para o orçamento participativo. Tudo com a luta das mulheres”, destaca Celeste, moradora antiga na região.



