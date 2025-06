Corpo de mulher é encontrado em varanda de casa e suspeito é preso em Betim (MG)

O corpo de Maria Luisa Silva, de 29 anos, foi descoberto na varanda de uma casa em Betim, na Grande BH. A investigação policial confirmou tortura e assassinato. O principal suspeito é Ivan Wilson dos Santos da Paixão, que foi preso em flagrante em um ponto de ônibus, com manchas de sangue nos pés. Testemunhas indicaram que homem e vítima tinham relacionamento e que o casal teve uma discussão por ciúmes antes do crime. A família nega o envolvimento amoroso entre eles. A polícia busca esclarecer todos os detalhes do feminicídio.



