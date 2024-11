Uma família entrará na Justiça contra a Prefeitura de Belo Horizonte devido a um brinquedo quebrado em uma praça da região do Barreiro. João Miguel, de 7 anos, se machucou ao cair do balanço na Praça 1002, no último domingo (27), e fraturou os dois braços. Veja a reportagem completa no vídeo acima.