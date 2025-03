Criminoso invade carro e furta duas mochilas com notebooks, objetos e documentos na Grande BH

Um ladrão aproveitou do descuido de uma mulher para furtar duas mochilas com notebooks, objetos e documentos. Ela estacionou o carro em uma farmácia mas esqueceu de acionar o alarme. O homem então invade o veículo e deixa um prejuízo de R$12 mil. Além do dinheiro, a vítima perdeu documentos das empresas que estavam nos computadores.