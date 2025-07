Bairro a Bairro: crianças passam por problemas respiratórios e bullying por causa de poeira

No quadro Bairro a Bairro desta quinta-feira (10), crianças denunciam problemas respiratórios e bullying por causa da poeira de uma rua de terra no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Sabará, na Grande BH. Na escola, os alunos são apelidados de “pé vermelho” por causa da terra solta nas ruas. A prefeitura informou que a pavimentação está no cronograma, mas ainda sem prazo definido. A comunidade cobra agilidade.



