Dentista suspeito de abusar de adolescente é solto após quatro dias preso em Contagem (MG)

Um dentista de Contagem, na Grande BH, foi preso após ser acusado de abusar de um adolescente de 12 anos durante uma consulta em seu consultório particular. Segundo a mãe da vítima, o filho relatou incômodo com as ações do dentista, que incluíram toques inapropriados. A situação teria se agravado no banheiro, onde o homem teria continuado a abusar da vítima. A família recorreu à polícia e também denunciou o caso ao Conselho Regional de Odontologia. Após quatro dias preso, o dentista foi liberado pela Justiça e a clínica se encontra fechada. A defesa não se pronunciou sobre o caso, que segue em segredo de justiça.



