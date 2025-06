Desvio para obras em viaduto na avenida Cristiano Machado complica trânsito em Belo Horizonte

O trânsito na avenida Cristiano Machado, na região Norte de Belo Horizonte, está complicado devido a uma interdição no cruzamento com a avenida Saramenha, em pleno feriado. A medida foi tomada para o içamento de uma alça do viaduto, causando desvio dos motoristas que seguem do Centro para Confins. Segundo a prefeitura, as intervenções foram feitas para melhorar a mobilidade urbana. Apesar de a BHTrans ter orientadores no local, muitos motoristas manifestaram descontentamento devido a data da obra. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2026.



