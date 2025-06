Duas crianças morrem vítimas de intoxicação química na região metropolitana de BH

Duas crianças morreram por intoxicação química na região metropolitana de Belo Horizonte. Um menino de dois anos, na cidade de Ibirité, ingeriu substância de limpeza e morreu. Em Ribeirão das Neves, um garoto de cinco anos faleceu após consumir líquido de limpeza de bijuterias. A médica do Hospital João 23, referência em atendimentos de intoxicação, alerta para a importância de manter produtos tóxicos fora do alcance das crianças e nunca transferir líquidos para embalagens de alimentos.



