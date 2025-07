Durante manifestação por melhores salários, professora reencontra ex-aluno em BH

Um protesto por melhores salários da rede municipal de ensino de Belo Horizonte se transformou em cena de reencontro emocionante e viralizou nas redes sociais. Durante a manifestação realizada em frente à sede da Prefeitura da capital, o guarda municipal Francisco Lopes reconheceu entre os professores presentes uma figura marcante: a professora Maria Laura, ou “Tia Laura”, como ele a chamava na infância.



O guarda se lembra da antiga professora com muito carinho. “É a professora que a gente mais ama”, desabafou o ex-aluno. Francisco tinha apenas seis anos quando teve aulas com Maria Laura. Hoje, ele atua há 17 anos na Guarda Municipal de BH. Para ele, o reencontro foi como voltar no tempo. “A Tia Laura foi diferente. A forma com que ela lidava com a gente, o carinho que ela demonstrava", relembrou o guarda.



