Editorial: 'Escolher a ausência é desrespeitar o eleitor', diz apresentador em debate

O apresentador da Record Minas, Lair Rennó, leu um editorial da emissora sobre a ausência de alguns candidatos no debate organizado pela emissora, nesta segunda-feira (21).



Foram convidados para participar do debate os principais candidatos ao Governo de Minas: Alexandre Kalil (PDT), Cleitinho Azevedo (Republicanos), Gabriel Azevedo (MDB), Patrus Ananias (PT), Flávio Roscoe (PL) e Mateus Simões (PSD).



Lair destacou que a discussão durante o debate envolve o futuro de Minas Gerais e afirmou que a participação de todos os candidatos seria importante para o exercício da democracia e da cidadania.



Segundo o apresentador, o debate é uma oportunidade para os candidatos apresentarem suas propostas a milhões de mineiros e para que os eleitores possam comparar as diferentes posições.



Ao comentar as ausências, Lair afirmou que o espaço foi cedido pela Record Minas em um horário de grande audiência e disse que escolher não participar representa, segundo ele, desrespeito ao eleitor.



"Os candidatos passam, os governos passam. Minas Gerais segue. E é o futuro dos mineiros que está em discussão aqui. Por isso, a importância da presença de todos", afirmou.



No debate desta segunda, Mateus Simões (PDS) e Gabriel Azevedo (MDB), apresentam propostas ao Governo de Minas.



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