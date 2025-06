Estudantes do IFMG criam aplicativo para aumentar segurança de mulheres nas ruas

Alunas do Instituto Federal de Minas Gerais em Ribeirão das Neves, na Grande BH, criaram o aplicativo Caminho Seguro, voltado para a segurança de mulheres. O app, vencedor da etapa regional do Desafio Global, oferece rotas seguras e monitoramento em tempo real. Atualmente competindo a nível nacional, o projeto surgiu da experiência pessoal das estudantes com a insegurança nas ruas. Ele inclui um botão de emergência e acompanhamento por familiares. Segundo dados de 2024, 71% das mulheres brasileiras já vivenciaram violência durante seus deslocamentos, reforçando a importância do projeto. As desenvolvedoras buscam parcerias para integrar novas funcionalidades e expandir o alcance do aplicativo.



