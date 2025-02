"Eu já caí outras vezes", lembra idoso resgatado após cair em vão entre paredes na Grande BH

Um idoso de 77 anos precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair em um vão estreito entre as paredes de sua residência e a do vizinho, no bairro Santa Maria, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Fidelsino Francisco contou com humor que tentou resgatar uma de suas galinhas, que havia voado para o local. "Eu gosto de tratar das criações e minhas galinhas são dos ovos de ouro", afirmou após o susto.



De acordo com testemunhas, o idoso caiu de forma lateral e ficou preso, sem conseguir se mover, devido à falta de espaço. Como o local era de difícil acesso, os bombeiros precisaram fazer um corte controlado na parede interna da casa para resgatá-lo. A queda aconteceu por volta das 11h, mas Fidelsino só foi retirado cerca de 1h30 depois, por volta das 13h30. "Eu já caí outras vezes", comentou ele, com um sorriso no rosto.



Segundo o Corpo de Bombeiros, quedas da própria altura são as mais frequentes em seus atendimentos. A corporação recomenda que atitudes como a do idoso sejam evitadas para prevenir acidentes.



