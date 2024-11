“Eu tô arrependido. É isso que a droga faz com a pessoa”, declara jovem preso por matar a mãe em BH

“Eu tô arrependido, mas eu tenho que mostrar a minha cara. Eu tenho que ser homem para assumir o que eu fiz. Isso é grave. É isso que a droga faz com a pessoa”, declarou o jovem preso por matar a mãe , em um apartamento na região nordeste de Belo Horizonte. Ele foi preso na manhã desta sexta-feira (1º), em uma distribuidora de bebidas alcoólicas. O homem contou que iria dormir na casa da mãe na noite de terça-feira (29), mas fez uso de droga antes. A vítima tinha uma medida protetiva contra o filho adotivo. A mulher foi encontrada depois que a irmã chamou um chaveiro para arrombar a porta do apartamento, após não conseguir contato com ela. O filho roubou um carro da família, três televisões que estavam no imóvel e cartões de crédito da vítima. O caso segue em investigação.