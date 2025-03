Ex-agente penitenciário vai a júri por matar esposa em Santa Luzia (MG)

O ex-agente penitenciário, Cláudio Agostinho Cabral, será julgado nesta quinta-feira (20), no Fórum de Santa Luzia, na Grande BH, acusado de assassinar sua esposa, a técnica de enfermagem, Jussara Ferreira de Almeida, em novembro de 2023. O crime ocorreu no apartamento onde o casal vivia, e Jussara foi morta com dois tiros a queima-roupa, além de apresentar diversos hematomas pelo corpo.



O relacionamento de 16 anos entre os dois foi marcado por violência, medo e manipulação, segundo relatos da família da vítima, que desde o início do namoro já percebia comportamentos abusivos de Cabral. A família de Jussara busca justiça e espera que ele seja condenado por feminicídio.