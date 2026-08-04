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Dupla armada invade loja de celulares, faz funcionários reféns e foge em BH

Criminosos levaram iPhones, fones de ouvido e dinheiro; motocicleta usada na fuga foi encontrada pela PM

Balanço Geral MG|Do R7

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Uma dupla armada invadiu uma loja de celulares no bairro Rio Branco, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, e roubou aparelhos eletrônicos e dinheiro no início da tarde desta segunda-feira (4). Durante a ação, o proprietário e dois funcionários foram rendidos e mantidos em um cômodo do estabelecimento.

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