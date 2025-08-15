Exclusivo: arma usada em homicídio de gari é a mesma que foi encontrada em apartamento de empresário

O jornalismo da ** RECORD ** apurou que a arma utilizada no assassinato do gari Laudemir Fernandes, em Belo Horizonte, foi encontrada no apartamento de Renê da Silva Nogueira Júnior. O exame de balística confirmou que o projétil que atingiu a vítima partiu do armamento apreendido com o suspeito. Ele está detido no presídio de Caeté, na Grande BH, como principal suspeito. A polícia já pediu quebra no sigilo telefônico para análise das informações relacionadas ao caso. Testemunhas reconheceram Renê durante depoimentos, destacando sua imponência física e comportamento no momento do crime.

Apuração: Antonio Paulo, da Record Minas



