Família cancela viagem após ter a casa furtada em Belo Horizonte

Uma família mineira precisou antecipar o fim de uma viagem de férias, no Ceará, após descobrir que teve a casa furtada. Vídeos do circuito de segurança mostram o momento em que uma dupla de criminosos invade o imóvel. Os homens saíram do local com três televisões, joias, roupas, perfumes e dinheiro. Além disso, os suspeitos usaram o carro da vítima para levar os produtos roubados e levaram uma moto, avaliada em R$ 50 mil.