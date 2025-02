Família denuncia que mulher foi agredida por policiais após festa na Grande BH

Uma mulher denuncia ter sido agredida por policiais militares durante uma festa de pré-carnaval, em Pedro Leopoldo, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo Marina Mesquita, advogada da denunciante, ela teria intervido em uma briga entre a prima e o marido. De acordo com o depoimento, quando os militares chegaram, confundiram a situação, acreditando ser uma briga entre a presa e o companheiro. Ela teria reagido, discutido e agredido dois policiais, um com tapa e outro com chute.



"Não tinha problema eu ter dado o tapa e eles terem me trazido para a Polícia Civil. Eu iria pagar pelas consequências, mas não da forma que foi feita. Reconheço que o tapa gerou tudo isso, mas não justifica cinco homens agredirem uma mulher algemada sem condição de se defender. A todo momento eu apanhei algemada e choro o tempo inteiro lembrando deste momento. Não vou me calar." conta Alessandra, emocionada.



Conforme a família, em reação, os militares imobilizaram Luciana e a agrediram. Ela foi socorrida e chegou a ser presa no Presídio de Vespasiano, e foi liberada nesta segunda-feira (10).



"Quando vi o vídeo a minha pressão caiu e não desejo isso para ninguém. Estive com ela, chorei muito e ela está toda arrebentada. Mas nós vamos atrás de justiça. O que aconteceu com ela não pode acontecer ", disse emocionado o pai da vítima.



A PM declarou que os militares apenas interviram em uma briga entre foliões. Um dos policiais foi conduzido para o pronto atendimento e foi socorrido.



