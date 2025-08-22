Família sofre prejuízo de quase 100 mil reais após furto de veículos em Betim (MG)

Uma família de Betim, na Grande BH, sofreu dois furtos na mesma madrugada e acumula prejuízo de quase R$ 100 mil. Um homem levou uma moto e, cerca de duas horas depois, voltou para furtar uma caminhonete. O veículo ainda transportava R$ 5.000 em mercadorias. As câmeras de segurança flagraram o suspeito desativando o alarme e saindo com a picape com pisca-alerta ligado.



