Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Família sofre prejuízo de quase 100 mil reais após furto de veículos em Betim (MG)

Suspeito levou motocicleta e em seguida retornou ao local para furtar caminhonete carregada com mercadorias

Balanço Geral MG|Do R7

Uma família de Betim, na Grande BH, sofreu dois furtos na mesma madrugada e acumula prejuízo de quase R$ 100 mil. Um homem levou uma moto e, cerca de duas horas depois, voltou para furtar uma caminhonete. O veículo ainda transportava R$ 5.000 em mercadorias. As câmeras de segurança flagraram o suspeito desativando o alarme e saindo com a picape com pisca-alerta ligado.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Ações
  • Financiamento
  • PlayPlus
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.