Familiares e amigos se despedem de idosa morta por suspeita de intoxicação em BH

O corpo de Cleusa Maria de Jesus, de 78 anos, é velado e sepultado nesta quarta-feira (28). A idosa morreu após complicações decorrentes de uma suspeita de intoxicação. A vítima passou cerca de um mês internada e sofreu um AVC apó a ingestão de uma torta de frango comprada em uma padaria na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A Vigilância Sanitária interditou a padaria, apontando a ausência de alvará sanitário e irregularidades higiênicas no funcionamento do local. Outros dois jovens, que também consumiram a torta, seguem internados na capital mineira. Exames descartaram a suspeita de botulismo, mas familiares das vítimas, afirmam que os médicos ainda consideram a possibilidade.



