Feirão de Emprego oferece mais de 10 mil vagas no Centro de BH

Um Feirão de Emprego está sendo realizado no Espaço CentoeQuatro, na Praça Rui Barbosa, na região Central de Belo Horizonte, oferecendo mais de 10 mil vagas para trabalhadores de diferentes perfis e níveis de experiência. A ação segue até as 16h desta terça-feira (23) e reúne oportunidades em diversas áreas.



A movimentação começou cedo, com candidatos chegando horas antes do início do evento em busca de uma chance de recolocação no mercado de trabalho. Entre eles está dona Sônia Maria dos Reis, que foi demitida durante a pandemia e desde então atua como diarista, mas deseja retornar ao emprego formal como auxiliar de serviços gerais.



O feirão disponibiliza cerca de 10 mil vagas em aproximadamente 180 ocupações, abrangendo setores como comércio, serviços e construção civil. A iniciativa conta com a participação de 50 empresas contratantes, que realizam o recrutamento no local.



Segundo o subsecretário de Emprego e Renda, Arthur Campos, o evento também aproxima empregadores e trabalhadores, facilitando o processo de contratação. Ao longo do dia, os participantes ainda têm acesso a serviços gratuitos, como corte de cabelo, barbearia e um varal solidário com doação de roupas.



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