Fiação exposta gera riscos para pedestres e motoristas em Contagem, na Grande BH

Moradores da rua das Acácias, no bairro Eldorado, em Contagem, na Grande BH, enfrentam problemas com fios caídos após a troca de um poste feita pela CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais). Ricardo, um dos moradores, documentou a situação com imagens que mostram cabos espalhados na calçada e na rua. A situação se arrasta há mais de dois meses e gera riscos para pedestres e motoristas. A companhia informou que enviará uma equipe ao local e notificará a empresa de telecomunicações responsável pelo cabeamento para fazer a manutenção.



