“Foi covardia”, diz filho durante velório de idosa atropelada em Contagem (MG)

Familiares e amigos se despedem de dona Efigênia de Souza Oliveira, de 88 anos, nesta terça-feira (05). A idosa foi atropelada a poucos metros de casa, no bairro São Caetano, em Contagem, na Grande BH, enquanto saía para mais um dia de trabalho como catadora de recicláveis.



“Foi covardia”, desabafou o filho da vítima, durante o velório. De acordo com ele, o motorista que a atropelou fugiu sem prestar socorro e é conhecido da família. “Ele conhecia ela muito bem”, lamentou.



Câmeras de segurança registraram o momento em que dona Efigênia foi atingida com violência. A vítima foi lançada para o alto e caiu cerca de cinco metros à frente.



A Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado e que as investigações seguem para identificar formalmente o motorista e esclarecer a dinâmica do crime.



