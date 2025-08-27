Furto de cabos deixa moradores sem internet no bairro Aparecida, em Belo Horizonte

No bairro Aparecida, na região Noroeste de Belo Horizonte, moradores e trabalhadores enfrentaram interrupção no serviço de internet devido ao furto de cabos. Dois homens foram filmados levando uma caixa com toda a fiação. Os ladrões utilizaram um pedaço de madeira para tentar acessar o equipamento antes de removê-lo e cobri-lo com uma lona em um carrinho de supermercado. Moradores reclamam da repetição desses crimes e dos prejuízos gerados pela demora na reposição do serviço.



