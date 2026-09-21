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Gabriel Azevedo e Mateus Simões criticam adversários ausentes em 1º bloco do debate

Primeiro bloco contou com tema livre, onde os dois candidatos puderam fazer perguntas um para o outro e apresentar propostas

Balanço Geral MG|Do R7

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Os candidatos Gabriel Azevedo (MDB) e Mateus Simões (PSD) fizeram críticas aos candidatos ausentes, no primeiro bloco do debate da Record Minas com os concorrentes ao Governo do estado.

O debate está sendo realizado nesta segunda-feira (21), ao vivo, no Balanço Geral MG, mediado pelo apresentador Lair Rennó. No primeiro bloco, com tema livre, eles fizeram perguntas um para o outro. Durante as falas, os dois candidatos criticaram a ausência dos adversários na discussão.

Os dois candidatos também defenderam propostas para caso sejam eleitos para o cargo de Governador.

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