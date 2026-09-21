Gabriel Azevedo e Mateus Simões criticam adversários ausentes em 1º bloco do debate

Os candidatos Gabriel Azevedo (MDB) e Mateus Simões (PSD) fizeram críticas aos candidatos ausentes, no primeiro bloco do debate da Record Minas com os concorrentes ao Governo do estado.



O debate está sendo realizado nesta segunda-feira (21), ao vivo, no Balanço Geral MG, mediado pelo apresentador Lair Rennó. No primeiro bloco, com tema livre, eles fizeram perguntas um para o outro. Durante as falas, os dois candidatos criticaram a ausência dos adversários na discussão.



Os dois candidatos também defenderam propostas para caso sejam eleitos para o cargo de Governador.