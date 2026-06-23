Gangues especializadas em furto de caminhonetes fazem vítimas em BH e região metropolitana

Gangues especializadas em furto de caminhonetes têm agido com rapidez em Belo Horizonte e na Região Metropolitana. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os crimes podem ser feitos sob encomenda. Apenas nos primeiros cinco meses deste ano, 177 veículos desse tipo foram furtados na região.



As ações duram poucos minutos e seguem um padrão: os criminosos chegam, destravam o veículo, desligam sistemas de segurança e fogem sem chamar atenção.



Em um dos casos, dois homens foram flagrados por câmeras levando uma caminhonete estacionada em frente a uma casa. Enquanto um age, o outro observa a rua. Em instantes, o veículo é levado.



Os registros se repetem em diferentes bairros da capital, como Estrela do Oriente e Padre Eustáquio, além de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com veículos usados para trabalho sendo os principais alvos.



Sem seguro e com prejuízo, vítimas tentam reconstruir a rotina enquanto aguardam avanço das investigações.



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