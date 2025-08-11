Gari é morto a tiros enquanto trabalhava após discussão de trânsito em Belo Horizonte

Um gari foi assassinado a tiros, no bairro Vista Alegre, na região Oeste de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (11). O suspeito passava de carro pelo local e fugiu logo após o crime. A vítima, de 44 anos, chegou a ser socorrida pelos militares para o Hospital Santa Rita, mas não resistiu.



Segundo testemunhas, o motivo dos disparos seria uma briga de trânsito. Vizinhos contaram que escutaram o disparo, mas não presenciaram a cena.



De acordo com alguns relatos, repassados pela PM (Polícia Militar), a equipe de limpeza urbana recolhia o lixo no local e o caminhão de coleta estava na rua. O suspeito teria pedido a motorista para encostar o veículo porque ele precisava passar. Durante uma discussão, o homem ameaçou dar um tiro na mulher, momento em que os garis intervieram e pediram que ele se acalmasse. No meio da confusão, um deles foi atingido por um tiro.



Policiais militares percorrem a região em busca de imagens de câmera de segurança que ajudem a identificar o suspeito. A perícia da Polícia Civil também foi ao local.



