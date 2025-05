Governo alerta para riscos de golpes em devoluções de cobranças indevidas por fraude do INSS

O Governo Federal emitiu um alerta sobre golpes direcionados a aposentados e pensionistas de Minas Gerais, envolvendo fraudes no INSS. Criminosos estão se fazendo passar por funcionários do órgão, buscando enganar beneficiários que serão ressarcidos. Notificações oficiais serão enviadas exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS, e a devolução de valores cobrados indevidamente será feita nos contra-cheques, sem a necessidade de pagamento antecipado ou atualização cadastral. É fundamental evitar clicar em links suspeitos recebidos por e-mail ou SMS. Para contestar descontos não autorizados, beneficiários devem entrar em contato com o número 135 ou usar o aplicativo Meu INSS. Em caso de golpe, a polícia deve ser procurada imediatamente.



