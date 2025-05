Grupo especial da PM faz operação contra tráfico no Aglomerado da Serra, em BH

A Polícia Militar realizou nesta terça-feira (28) mais uma operação de combate ao crime no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. Agentes do GEPAR (Grupo Especializado em Áreas de Risco) encontraram drogas com a ajuda de um cão-farejador e prenderam um homem, que já tinha passagens por tráfico, em uma casa abandonada usada como armazém por criminosos. Durante a ação, buchas de maconha, crack, haxixe e pontos de LSD foram apreendidos.



